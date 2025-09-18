Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, özgürce yaşamamın bedelini ödeyen gazilerin, milletin kalbinde en müstesna yere sahip olacaklarını belirtti.

19 Eylül'ün gazilere olan şükran borcunun bir nişanesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Vatan sevgisiyle çıktıkları yolda gazi ünvanını taşıyan kahramanlarımız, canları pahasına verdikleri mücadeleyle bu toprakları bize emanet etmiştir. Onların eşsiz cesareti ve fedakarlığı, yeni nesillere ilham vermeye devam edecektir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak, ülkemizi çağdaş medeniyetlerin üzerine taşımak, bizlerin en kutsal görevidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.