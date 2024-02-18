Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in kayınpederi Suat Tosun'un cenazesi defnedildi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in kayınpederi Suat Tosun'un cenazesi Niğde'de defnedildi.

Bir süredir Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Tosun, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Avukat olan Tosun için ilk tören Niğde Adalet Sarayı'nda düzenlendi.

Ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tosun'un naaşı, Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tosun'un ailesi ve yakınları ile Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk ve vatandaşlar katıldı.