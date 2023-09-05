Niğde Barosu Adliye Bahçesinde Aşure İkramı Gerçekleştirdi

Niğde Barosu tarafından Niğde Adliyesi bahçesinde düzenlenen aşure ikramına Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Adalet Komisyonu Başkanı ve adliye çalışanları katıldı. Baro Başkanı, aşure etkinliğinin yıllardır devam ettiğini belirtti ve yeni adli yılın sorunsuz geçmesini temenni etti.

Niğde Barosu tarafından Niğde Adliyesi bahçesinde aşure ikram edildi.

Aşure ikramına Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ercan Özaltunbulak, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Baro Başkanlığı olarak yıllardır aşure etkinliği yaptıklarını söyledi.

Aşure ikramı için adli yılın açılmasını beklediklerini belirten Öztürk, "Bolluğun, bereketin, dayanışmanın simgesi. Yeni adli yılın sorunsuz geçmesini temenni ediyorum. Tüm meslektaşlarıma şimdiden yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Başsavcısı Vekili Özaltunbulak da emeği geçenlere teşekkür etti.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü ise Niğde Barosuna teşekkür ederek, "Aşure programı vesilesiyle adli yıla ağzımızın tadıyla başlamış oluyoruz. Bolluğumuzun, bereketin, inancımızın ve medeniyetimizin bir simgesi olan alışkanlığımızı devam ettiriyoruz. En önemlisi de adliye ve baro bütünlüğü, hakim, savcı ve avukat iş birliği adına güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.