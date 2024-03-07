Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, lise öğrencileriyle buluştu
Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, Altunhisar ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde öğrencilere tecrübelerini anlattı ve soruları cevapladı.
Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Ünlü, Altunhisar ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde, öğrencilere tecrübelerini anlattı.
Öğrencilere kariyer yolculuklarında doğru rota oluşturmaları gerektiğini belirten Ünlü, soruları cevapladı.
Programa, Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.