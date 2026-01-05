Haberler

Maduro, Bugün New York'ta Hakim Karşısına Çıkıyor, Trump Yönetimi de Kongre Üyelerine Venezuela Konusunda Gizli Oturum da Bilgi Verecek

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD güçleri tarafından Karakas'tan kaçırıldıktan sonra New York Federal Mahkemesi'nde ilk duruşmasına çıkacak. Ayrıca, Trump yönetimi tarafından Kongre üyelerine Venezuela konusunda gizli bir brifing verilecek.

(ANKARA) - ABD güçlerince Karakas'tan ABD'ye kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi'nde bugün ilk duruşmasının görülmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de Venezuela konusunda ABD Kongresi üyelerine gizli oturumda, brifing vermeye hazırlandığı aktarıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD güçleri tarafından Karakas'tan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun, New York'ta ilk duruşmasının bugün öğle saatlerinde ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

Duruşmaya, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi'nden Hakim Alvin Hellerstein'in bakacağı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, 3 Ocak Cumartesi günü Maduro ile ilgili iddianameyi açıklamıştı. İddianamede, federal hükümetin 15 yıldır mahkemede takip ettiği bir uyuşturucu kaçakçılığı davasında Maduro'nun, altı yıldır davalı konumunda bulunduğu yer aldı.

Trump yönetiminden Venezuela gizli oturumu

Öte yandan CNN televizyon kanalının birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve çok sayıda ABD'li yetkili, bu akşam Venezuela konusunda iki partiden seçilmiş bir grup milletvekiline gizli oturumda brifing verecek.

Brifingin Washington saatine göre 17.30'da yapılması bekleniyor. Brifingi verecek isimler arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Adalet Bakanı Pam Bondi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe'in yer alması öngörülüyor.

Kaynaklara göre, Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin başkanları ile kıdemli azınlık üyeleri ve "Sekizler Çetesi (Gang of Eight)" de brifing alanlar arasında olacak. Sekizler Çetesi; her iki partinin Kongre liderleri ile Temsilciler Meclisi ve Senato İstihbarat komitelerinin başkanları ve kıdemli azınlık üyelerinden oluşuyor.

Bir başka kaynak da yönetimin haftanın ilerleyen günlerinde tüm senatörlere yönelik bir brifing hazırlığı içinde olduğunu kaydetti.

