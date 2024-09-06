NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında DJ Aslı Polat ve Perküsyon Show ile Şevval Sam sevilen şarkılarını seslendirdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ikinci gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Festival kapsamında DJ Aslı Polat ve Perküsyon Show ile Şevval Sam sevilen şarkılarını seslendirdi.