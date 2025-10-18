Nezir Derneği'nden Gazze'ye 68 Milyon Liralık Yardım

Nezir Derneği, Gazze'de on binlerce ailenin temel ihtiyacını karşılamak amacıyla 68 milyon liralık nakdi yardımın yanı sıra gıda kolisi, ekmek, sıcak yemek ve kıyafet desteği de sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlarla binlerce yaralı yüreğe nefes olan dernek, en temel ihtiyaçlara bile ulaşmakta zorlanan Gazze halkını ağır saldırıların altında da yalnız bırakmadı.

Bugüne kadar Gazze'de 68 milyon liralık nakdi yardım yapan dernek, 1 milyon 250 bin litre içme suyu, 181 bin 966 gıda kolisi, 126 bin ekmek ve 412 bin sıcak yemek dağıttı. Yardım çalışmalarında 700 çocuğun kışlık kıyafet ihtiyacı karşılanırken, 475 Gazzeli yetimin hamiliği üstlenildi.

Bölgeye yaptığı toplam yardım değeri 200 milyona ulaşan derneğin Gazze'ye yönelik yardımları sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nezir Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Gazzeli mazlumlara yardım etmek ve onlara umut olmak için yola çıktıklarını belirtti.

Bölgede hiçbir çocuğun aç yatmaması için yardım faaliyetlerine saldırıların en yoğun olduğu dönemde dahi ara vermediklerini aktaran Yıldırım, "Bu yardımlar, milletimizin kalbinden Gazze'ye uzanan bir iyilik köprüsüdür. Destek veren herkese minnettarız. Nezir Derneği olarak Gazze halkının yanında olmaya, vicdanın ve merhametin sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ???????