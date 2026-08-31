İklim Zirvesi'nde Antalya Anlaşması Müzakereleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı", final müzakereleriyle devam ediyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda dördüncü gününde devam eden programda, delegeler iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladıkları çözüm önerisi belgelerini değerlendirerek ortak metin üzerinde müzakereler gerçekleştirdi.

Programın sabahki oturumlarında delegeler, önceki günlerde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve iklim finansmanı başlıklarında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Antalya Anlaşması'na yönelik hazırladıkları belgeleri sundu.

Devamında gerçekleştirilen açık oturumda, müzakerelerde uzlaşı sağlanan maddelerin "Antalya Anlaşması" adı verilen nihai metinde bir araya getirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Programa panelist olarak katılan Cambridge Üniversitesi Stage Laboratuvarı bitki biyoloğu Dr. Naida Radzman, programın çıktılarının akademik işbirliğine de katkı sağlamasını beklediğini dile getirdi.

Radzman, küresel gıda sistemindeki deneyimlerini ve uzmanlığını paylaşmak için programa katıldığını belirterek, "Delegelerle ve ayrıca sistem içerisindeki pek çok paydaşla oldukça tatmin edici ve aynı zamanda çok verimli bir tartışma gerçekleştirdik. Sabırsızlıkla beklediğim şey, bu yeni nesil COP30.5'in çıktısının Cambridge Üniversitesi ile buradaki Türk üniversiteleri arasındaki etkileşimi gösteren, yayınlanacak bir beyaz bülten (white paper) olmasıdır. Bunun, COP31 için Antalya Anlaşması'na taşınacak tartışmaya yön vereceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan delege olarak katılan Veysel Bektaş, simülasyonda bankalardan birini temsil ettiğini belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede atılabilecek adımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sürdürülebilir bir gelecek ve herkes için daha iyi yaşam koşullarının oluşturulmasına yoğunlaştıklarını belirten Bektaş, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndayız. Gerçekten inanılmaz bir etkinlikteyiz. Son gündeyiz, güzel bir gün. Maddelerimizi, fikirlerimizi ve düşüncelerimizi sonlandırıyoruz. Son günde Antalya Anlaşması'nı yazmayı planlıyoruz. Burada bulunarak daha iyi bir geleceği şekillendiriyoruz, bu bizim için keyif verici. Dünyadaki herkes için daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA