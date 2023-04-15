Newton'un Shanghai'daki Elma Ağacı İlk Kez Açık Havada Çiçek Açtı

Shanghai Chenshan Botanik Bahçesi'nde yetiştirilen Newton'un elma ağacı, yakın zamanda açık havaya nakledildikten sonra ilk kez çiçek açtı.

Geçen yıl maden bahçesine nakledilen ve halka açık sergilenen elma ağacı, bahçecilik uzmanlarının titiz bakımı altında çiçeklenme dönemine girdi.

Newton'un elma ağacı, İngiltere'de Birleşik Krallık Ulusal Vakfı'nın idaresi altındaki ulusal bir kültürel eser. 2015'in Mart ayında, Shanghai Bilim ve Teknoloji Derneği'nin desteğiyle, İngiltere'den getirilen Newton'un elma ağacının beş dalı, Shanghai'daki Chenshan Botanik Bahçesi'ne başarıyla aşılandı.

Sekiz yıllık dikkatli bakımdan sonra, elma ağacı güçlü bir şekilde büyüdü ve birçok kez çiçek açtı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)