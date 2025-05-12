Newark Belediye Başkanı ICE ile Tartıştı, Gözaltına Alındı

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yeni açılan merkezini denetlemek isterken gözaltına alınan Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka ve ekibinin polise direndiği anları gösteren video kaydı paylaşıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Newark'taki ICE merkezinde gözaltına aldığını gösteren federal polislere ait vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

Bakanlık, kamera kayıtlarında, ICE polisi ile tartıştığı görülen ABD Kongre Üyeleri Bonnie Watson Coleman ve Robert Menendez'i de ICE tesisine izinsiz girmekle suçladı.

ICE yetkililerinin yüzlerinin gizlendiği video paylaşımında, silahlı ve üniformalı ICE polisinin Baraka'ya ters kelepçe taktığı, diğer belediye yetkilileriyle ICE polisi arasında da bir süreliğine arbede yaşandığı görüldü.

Baraka, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, ICE tesisine izinsiz girdiği ve kapıyı çarptığı iddiaları için "hepsi yalan" sözleriyle cevap verirken tesise davet üzerine gittiğini belirtti.

Newark Belediye Başkanı, konunun göçmenlerle ilgili değil, yeni açılan tesis binası için alınması gereken izinlerle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Yerel polis ve kolluk kuvvetlerinin belediye başkanlığına bağlı olduğu ABD'de bir belediye başkanının ICE polisi tarafından gözaltına alınması çeşitli çevrelerin tepkisini çekti.

Baraka'nın gözaltına alınması

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka 9 Mayıs'ta, daha önce kendi belediye sınırlarında açılmasına karşı olduğunu belirttiği ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmak isteyince ICE polisi ile tartışma yaşamıştı.

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka'nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve ICE polisinin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını görmezden geldiğini aktarmıştı.

New Jersey'in Demokrat Valisi Phil Murphy, konuyla ilgili açıklamasında, Baraka'nın haksız tutuklanmasından dolayı öfkelendiğini ifade etmişti.

Belediye Başkanı Baraka, daha önce kamuoyuyla, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları paylaşmıştı.