New York Belediye Başkanı Mamdani, görevdeki ilk bayram namazını kıldı

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Brooklyn'deki bir parkta düzenlenen Ramazan Bayramı namazına katıldı ve Müslüman toplumunun şehrin bir parçası olduğunu vurguladı.

NEW New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve geldikten sonraki ilk bayram namazını Brooklyn'deki bir parkta kıldı.

Brooklyn İslam Toplumu tarafından Brooklyn Prospect Park'ta organize edilen Ramazan Bayramı namazına Mamdani de katıldı.

Bayramı namazı için toplanan kalabalığa namaz öncesi kısa bir konuşma yapan belediye başkanı, Müslüman toplumunun New York şehrinin bir parçası olduğunu söyledi.

Mamdani, "Müslüman toplumu bu sabah erkenden kalktı, evlerini bayram için süsledi, çocuklarına hediyeler hazırladı. Görülsün veya görülmesin, inancımız nesiller boyu bu şehrin hep bir parçası oldu." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı bayram namazının ardından Mamdani, Müslüman toplumu üyeleri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
