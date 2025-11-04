Haberler

New York'un İlk Müslüman Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani Oyunu Kullandı

Güncelleme:
Demokrat Parti Adayı Zohran Mamdani, New York'ta belediye başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı. Mamdani, seçilmesi halinde New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak ve yüksek kira fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor.

NEW New York'un belediye başkanlığı seçimlerini açık ara önde götüren Demokrat Parti Adayı Zohran Mamdani, oyunu kullandı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkan Adayı Mamdani, sabah erken saatlerde New York'un Queens ilçesindeki seçim merkezinde eşi Rama Duwaji ile oy verdi.

Kendini demokratik sol olarak tanımlayan 34 yaşındaki genç aday, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı konuşmada, New York'un 5 ilçesinin tamamında daha fazla konuta ihtiyaç olduğunu ve kazanması durumunda hemen bu konuda çalışma başlatacaklarını söyledi.

Mamdani, "Bugün seçim günü. Bir yıldan uzun süredir hayalini kurduğumuz bir gün. ABD'nin en pahalı şehrini, onu evi olarak gören herkesin karşılayabileceği bir şehre dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekibiyle New York'ta "tarih yazmanın eşiğinde" olduklarına işaret eden Mamdani, bir yıldır süren seçim kampanyası döneminde kendisine destek veren 100 binden fazla gönüllüye "minnettarlığını" dile getirdi.

"Zaferin kendi başına bir görev olduğuna inanıyorum." diyen Mamdani, ilk işinin yüksek kira rakamlarını aşağı çekmek, otobüs seferlerini artırmak ve New York'u dar gelirli aileler için "tekrar yaşanılır bir yer yapmak için" çalışmak olacağını vurguladı.

"New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alacak

Seçilmesi durumunda "New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alacak Zohran Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Ön seçimlerde oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakan, Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Yeni belediye başkanının belirlenmesi için haziranda başlayan süreç, bugün itibarıyla son bulacak.

