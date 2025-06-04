New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'nden Uzay Gösterisi

New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'nden Uzay Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Samanyolu Galaksisi'nin geçmişi ve geleceğini keşfeden yeni uzay gösterisiyle kozmik hareketin hikayesini gözler önüne seriyor.

NEW YORK, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yer alan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Samanyolu Galaksisi'nin geçmişine ve geleceğine keşfe çıkaran, kozmik hareketin hikayesini ve Güneş Sistemi üzerindeki etkilerini gözler önüne seren yeni bir uzay gösterisi düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık

Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor

Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.