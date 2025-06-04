New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'nden Uzay Gösterisi

NEW YORK, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yer alan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Samanyolu Galaksisi'nin geçmişine ve geleceğine keşfe çıkaran, kozmik hareketin hikayesini ve Güneş Sistemi üzerindeki etkilerini gözler önüne seren yeni bir uzay gösterisi düzenledi.