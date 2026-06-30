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New York'ta "Türk Lezzetleri" resepsiyonu düzenlendi

New York'ta 'Türk Lezzetleri' resepsiyonu düzenlendi
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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Türkevi'nde düzenlenen 'Türk Lezzetleri' resepsiyonunda, Türk gıda ve içecek sektörünün uluslararası tanıtımı ve ihracat potansiyelinin artırılması hedeflendi.

Türkiye'nin gıda ve içecek sektörünün uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla New York'taki Türkevi'nde "Türk Lezzetleri" resepsiyonu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen resepsiyona, gıda sektöründen başta olmak üzere birçok misafir katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen gıda ve içecek ihracatçıları uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelirken, "Türk Lezzetleri" programının elçileri de konuklarla buluştu.

Türk mutfağının zengin gastronomi mirasının ve Türkiye'nin gıda ihracatındaki potansiyelinin tanıtıldığı resepsiyonda, sektör temsilcileri arasında yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve Türk gıda ürünlerinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılması hedeflendi.

Etkinlikte katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, etkinliğin amacının Türkiye'yi, Türk kültürünü ve zengin gıda ürünlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Yazal, ABD'li ve Türk birçok şefin katıldığı etkinliğin "Türk gıda ürünleriyle dünyanın her tür mutfağındaki yemeklerin pişirilebileceği mesajını vermeyi" hedeflediğini belirterek, "Bence gayet de başarılı oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Yemekler tükendi." dedi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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