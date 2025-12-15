ABD'nin New York Kentinde Nostaljik Tren Vagonları Yolcuları Zamanda Yolculuğa Çıkarıyor
New York'ta 1930'ların nostaljik tren vagonlarıyla sefer yapan Tatil Nostalji Treni, her pazar yolcuları zamanda geriye götürerek tatil sezonunu kutluyor. İnsanlar, nostaljik kıyafetleriyle bu deneyimin tadını çıkarıyor.
NEW YORK, 15 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Tatil Nostalji Treni'ne binen nostaljik kıyafetler giyen insanlar, 14 Aralık 2025.
1930'ların nostaljik tren vagonları olan Tatil Nostalji Treni, aralık ayında her pazar günü sefer gerçekleştirerek New York'ta tatil sezonunu kutlamak adına yolcuları zamanda geriye götürüyor. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
