New York'ta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1'i Polis Memuru

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New York'un Manhattan bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i polis memuru toplam 2 kişi vuruldu. Yetkililer, olay yerinden uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı.

NEW ABD'nin New York kentindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru 2 kişi vuruldu.

Yetkililer, New York'un Manhattan bölgesinde silahlı bir saldırı meydana geldiğini ve 1 kişinin ateş açtığını bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırıda 1'i polis memuru 2 kişi vuruldu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları için uyarıda bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FBI çalışanlarının destek amaçlı olay yerine intikal ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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