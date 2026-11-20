New York'ta Rikers Adası hapishane kompleksi 2032'ye kadar kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York Belediye Başkanı Mamdani, Rikers Adası hapishanesini 2032'ye kadar kapatacak planı açıkladı. Belediye Meclisinin 2027 kapatma yasasında değişiklik yapması beklenirken gecikmenin tutuklu fazlalığı ve yeni ceza infaz kurumlarının inşaatından kaynaklandığı belirtildi.
ABD'nin New York şehrindeki Rikers Adası'nda yer alan hapishane kompleksinin 2032 yılına kadar kapatılmasının planlandığı bildirildi.
New York Times gazetesinin haberine göre New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "Rikers'ı Kapatma Stratejik Planı'nı" kamuoyuna açıkladı.
Plana göre, Belediye Meclisince 2019 yılında kabul edilen ve adadaki kompleksin 2027 yılında kapatılmasını kapsayan yasada değişiklik yapılacak.
Belediye Meclisinin mevzuatta değişiklik yaparak hayata geçirmesi beklenen yeni plan doğrultusunda Rikers Adası kompleksi 2032'ye kadar kapatılacak.
Kapatmaya ilişkin gecikmenin, Rikers Adası hapishanesindeki tutuklu sayısının fazlalığı ile kentteki yeni ceza infaz kurumlarının inşaat sürecinden kaynaklandığı belirtildi.
Bronx bölgesindeki Doğu Nehri üzerinde 160 hektardan fazla büyüklüğe sahip Rikers Adası'ndaki kompleks, New York şehrinin en büyük hapishanesi kabul ediliyor.