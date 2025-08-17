New York'ta Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 8 Yaralı

ABD'nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

ABD'nin New York kentinde restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

NBC News'ün haberine göre, Brooklyn'in Crown Heights bölgesindeki "Taste Of The City Lounge" adlı restoranda silahlı saldırı düzenlendi.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, basın toplantısında yaptığı açıklamada, olayda birden fazla saldırganın bulunduğunu belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını dile getirdi.

Saldırıda 27 ve 35 yaşlarındaki iki erkekle kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin hayatını kaybettiğini ifade eden Tisch, yaralanan 8 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

