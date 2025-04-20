New York'ta Paskalya Töreninde Filistin Politikalarına Protesto

NEW New York'ta, Hristiyanlığın en önemli bayramlarından biri kabul edilen Paskalya Bayramı için düzenlenen geçit töreninde, ABD'nin Filistin politikaları protesto edildi.

Manhattan'daki 5. Cadde üzerinde Paskalya kutlamaları çerçevesinde yapılan geçit töreninde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Filistin politikalarına tepki gösterildi.

"International Church" ismiyle bilinen ve turistlerin uğrak mekanlarından olan katedralin yakınında toplanan aktivistler, "Özgür Filistin", "Ölümleri durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı protestocular da "Paskalya yası, kutsal topraklar ölüyor" yazılı pankartlarla, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Hristiyanların Doğu Kudüs'e geçmesine bu yıl da izin vermemesine tepki gösterdi.

New Yorklu Hristiyan grup, protestoda slogan atmazken, ABD hükümeti ve İsrail yönetimine tepkilerini sessizce ortaya koydu.

İsrail polisinin dün, Doğu Kudüs'teki "Eski Şehir" bölgesinde Kıyamet Kilisesi'ne giden yollara askeri kontrol noktaları kurduğu, "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen pek çok Hristiyan'ı durdurarak kimlik kontrolü yaptığı ve kiliseye girişlerini engellediği görülmüştü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar ve işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle, Doğu Kudüs'teki Paskalya kutlamalarına iki yıldır sınırlı sayıda Hristiyan katılıyor.