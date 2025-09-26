Haberler

New York'ta İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Protesto Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'un Times Meydanı'nda binlerce gösterici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurul toplantısına katılımını ve Gazze'de süren soykırımı protesto etti. Göstericiler, 'Savaş suçlusu Netanyahu' yazılı pankartlar ve hapishane elbisesi giymiş bir maketle dikkat çekti.

NEW ABD'nin New York kentinde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarına katılımı, düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

New York'un en işlek noktalarından Times Meydanı'nda binlerce gösterici bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto eden pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'nun BM Genel Kurul toplantıları için New York'a gelmesini ve Gazze'de devam eden soykırımı kınadı.

Göstericilerden bazılarının, üzerinde "Savaş suçlusu Netanyahu" yazılı hapishane elbisesi giymiş bir maketi taşıması dikkati çekti.

Times Meydanı'nda yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardından protestocular, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında 42. Sokak ve 5. Cadde'de yürüyüşe geçti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in katıldığı okul açılışı şehri karıştırdı! Valilikten açıklama var

Özel'in katıldığı okul açılışı şehri karıştırdı!
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.