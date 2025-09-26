New York'ta İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Protesto Edildi

NEW ABD'nin New York kentinde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarına katılımı, düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

New York'un en işlek noktalarından Times Meydanı'nda binlerce gösterici bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto eden pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'nun BM Genel Kurul toplantıları için New York'a gelmesini ve Gazze'de devam eden soykırımı kınadı.

Göstericilerden bazılarının, üzerinde "Savaş suçlusu Netanyahu" yazılı hapishane elbisesi giymiş bir maketi taşıması dikkati çekti.

Times Meydanı'nda yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardından protestocular, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında 42. Sokak ve 5. Cadde'de yürüyüşe geçti.