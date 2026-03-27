Haberler

New York polisi, Filistin destekçisi aktiviste suikast planlayan şüpheliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçisi aktivist Nerdeen Kiswani'ye suikast düzenlemeyi planlayan bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli Alexander Heifler'in evinde molotof kokteylleri bulundu ve suikast planı detayları tespit edildi.

ABD'nin New York (NY) kentinde Filistin destekçisi aktivist Nerdeen Kiswani'ye suikast düzenlemeyi planladığı sırada polisin takibine takılan şüpheli yakalandı.

New York polisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Filistin'e destek gösterileri organize eden Kiswani'ye yönelik olası bir suikastı engellediklerini açıkladı.

Yetkililer, New York'ta ikamet eden Kiswani'ye yönelik suikast planı yapan Alexander Heifler adlı Amerikalının, New York polis departmanında gizli görevde bulunan bir dedektif tarafından tespit edildikten sonra gözaltına alındığını belirtti.

Polis, suikast planı şüphesiyle perşembe gecesi Heifler'in New Jersey'deki evine baskın düzenlerken, evde 8 adet molotof kokteyli bulunduğunu aktardı.

Olayla ilgili savcının hazırladığı ilk şikayet dilekçesinde, Heifler'in evindeki molotof kokteyllerinin, Kiswani'nin evine yönelik bir saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığını gösteren bazı planların bulunduğu ifade edildi.

Aynı dilekçede, Heifler'in başlangıçta saldırıdan 2 gün sonra ABD'den kaçmayı planladığı ancak gizli görevdeki dedektife seyahat planlarının mayıs ortasına ertelendiğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin yerel saatle cuma günü öğleden sonra Newark'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Olayın ardından açıklama yapan Filistin destekçisi aktivist Kiswani, "Filistin'e olan tüm desteğinin aynı şekilde devam edeceği" mesajını verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı planının motivasyonunun ne olduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

