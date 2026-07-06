ABD'nin New York kentinde 8 kişiyi taşıyan sivil deniz uçağı nehre sert iniş yaptı
ABD'nin New York kentinde 8 kişiyi taşıyan Kodiak 100 tipi sivil deniz uçağı, Doğu Nehri'ne sert iniş yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Uçakta kanat destekleri kırılırken, itfaiye ekipleri tüm yolcuları tahliye etti. FAA olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'nin New York kentinde 8 kişiyi taşıyan Kodiak 100 tipi sivil deniz uçağının bölgedeki Doğu Nehrine sert iniş yapması sonucu 2 kişi yaralandı.
CNN televizyonunun haberine göre "N726SH" tescil numaralı sivil deniz uçağı, Doğu Nehri üzerindeki Williamsburg Köprüsü'nün kuzeyine sert iniş yaptı.
Alınan ihbar sonrası New York Şehri İtfaiyesi (FDNY) ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri uçaktan 2'si yaralı toplamda 8 kişiyi tahliye etti.
Sert iniş, uçağın kanat desteklerinin kırılmasına yol açtı. Suyun üzerinde dik duran deniz uçağı yakındaki bir iskeleye çekildi.
Long Island adasındaki East Hampton havalimanından kalkan deniz uçağı, Manhattan'daki Skyport terminaline gidiyordu.
Fox News'ün haberine göre, pilot uçağın nehre inmesinden önce acil yardım çağrısı yaptı.
Federal Havacılık İdaresi, (FAA) olaya yönelik soruşturma başlattı.
Deniz uçağının sahibi kamuoyuna açıklanmadı.