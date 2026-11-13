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New York'ta çöken binada can kaybı 8'e yükseldi, en az 17 kişi yaralandı

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, X üzerinden yaptığı açıklamada kentte çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, en az 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Mamdani, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

NEW YORK, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde çöken binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 11 Kasım 2026.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentte çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, en az 17 kişi de yaralandı. Mamdani, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. (Xinhua/Zhang Fengguo)

Kaynak: Xinhua
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