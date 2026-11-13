New York'ta çöken binada can kaybı 8'e yükseldi, en az 17 kişi yaralandı

New York'ta çöken binada can kaybı 8'e yükseldi, en az 17 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, X üzerinden yaptığı açıklamada kentte çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, en az 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Mamdani, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
NEW YORK, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde çöken binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 11 Kasım 2026.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentte çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, en az 17 kişi de yaralandı. Mamdani, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. (Xinhua/Zhang Fengguo)
Kaynak: Xinhua