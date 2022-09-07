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New York'ta bir toplu konut yerleşkesinde arsenik paniği

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ABD'nin New York kentindeki toplu konut kompleksi New York City Public Housing Authority'inde su kaynağında standartların üzerinde arsenik tespit edilmesinin ardından binlerce hane, içme suyuna erişimi olmadan hayatına devam ediyor.

ABD'nin New York kentindeki toplu konut kompleksi New York City Public Housing Authority'inde su kaynağında standartların üzerinde arsenik tespit edilmesinin ardından binlerce hane, içme suyuna erişimi olmadan hayatına devam ediyor.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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