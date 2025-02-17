New York'ta 27. Çin Ay Yeni Yılı Festivali Yağmura Rağmen Coşkuyla Kutlandı

NEW YORK, 17 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinin Aşağı Manhattan bölgesinde bulunan Çin Mahallesi'nde 27. Çin Ay Yeni Yılı geçit töreni ve festivali pazar günü beklenmedik sağanak yağışlara rağmen gerçekleştirildi. Yoğun yağışa rağmen festival arabası, bando, ejderha ve aslan dansı gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Uzak ve yakın mesafelerden gelen binlerce kişi Çin Mahallesi'nin sokaklarında sıralanarak gösterileri izledi ve bölgedeki stantları ve restoranları ziyaret etti.