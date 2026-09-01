11 Eylül 25. Yıl Anma Sergisi New York'ta Gösterimde
NEW YORK, 1 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde yer alan bir sergiyi inceleyen insanlar, 31 Ağustos 2026. ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül saldırılarının 25. yılına özel anma sergisinin ön gösterimi yapıldı.
NEW YORK, 1 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde yer alan bir sergiyi inceleyen insanlar, 31 Ağustos 2026.
ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül saldırılarının 25. yılına özel anma sergisinin ön gösterimi yapıldı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua