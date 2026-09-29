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New York metrosunda trenden inerken çantası kapıya sıkışan adam trenin altında öldü

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New York metrosunun Brooklyn'deki bir istasyonunda, akşam saat 6 civarında trenden inen 57 yaşındaki adamın alışveriş çantası kapanan tren kapılarına takıldı. Tren hareket edince sürüklenen adam vagonun altında kalarak hayatını kaybetti.

NEW New York metrosunda çantası kapıya sıkışan 57 yaşındaki Yaw Boahene, trenin altında kalarak can verdi.

New York polisi tarafından yapılan açıklamada Boahene'nin, akşam saat 6 civarında Brooklyn'deki bir metro istasyonunda trenden inerken alışveriş çantasının kapanan tren kapılarına takıldığı, trenin hareket etmesiyle sürüklenen adamın vagonun altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Polisler, olay yerine vardıklarında Boahene'yi tren raylarında "bilinçsiz ve tepkisiz" halde bulduklarını, mağdurun olay yerinde öldüğünü açıkladı.

New York metrosunda, benzeri kazaların arttığı bildirildi.

New York Polis Departmanı (NYPD), 24 Eylül'de Manhattan'daki Columbus Circle metro istasyonunda, iş çıkış saatinde bir adamın hareket halindeki bir trenin çarpması sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Yetkililerin açıklamasına göre, 20 yaşındaki Joseph Ancona adlı kişi de peronda beklerken çantası metro kapısına sıkışmış, tren adamın peron boyunca sürüklenerek raylara düşmesine neden olmuştu.

Haziran ayında da yine Manhattan'daki Grand Central metro istasyonunda raylara düşen bir kadın metro treninin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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