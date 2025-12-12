Haberler

New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Mamdani, Satmar Yahudilerinin kutlamasına katıldı

Güncelleme:
New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Satmar Yahudi toplumu üyelerinin Nazi işgalindeki Avrupa'dan kaçışının 81. yıl dönümü etkinliğine katıldı. Mamdani, kutlama sırasında Yahudi liderler tarafından coşkuyla karşılandı ve bu tarihi anma ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

NEW New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York'ta Satmar Yahudi toplumu üyelerinin Nazi işgalindeki Avrupa'dan kaçışının 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamasına katıldı.

Brooklyn'de binlerce Yahudi üyesinin toplandığı salonda Mamdani'yi Yahudi liderler kapıda karşıladı.

ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaşılan vidolarda, salona " New York'taki Yahudi toplumunun dostu" olarak anons edilen Mamdani'nin coşkuyla karşılanması ve "yeni görevinde başarılar dilenmesi" dikkati çekti.

Mamdani, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Satmar Rebbe Joel Teitelbaum'un Nazi işgali altındaki Avrupa'dan kaçışının 81. yıl dönümü olan Kuf Alef Kislev'i kutladık." ifadesini kullandı.

Satmar Yahudilerinin Avrupa'dan gelerek Williamsburg Hasidik cemaatini kurmasının, New York'un geleceğinin şekillenmesine yardımcı olduğunu belirten Mamdani, "Bu kutlamalar, bu tarihi ve ardından gelen olağanüstü yeniden doğuşu anıyor. Hahamları selamlamak ve onlarla bir araya gelmekten çok mutlu oldum." dedi.

Mamdani'nin kutlamaya katılımı ve yaptığı paylaşım, göreve başlamadan önce şehir genelindeki Yahudi topluluklarıyla iletişimini sürdürdüğü, çeşitli dini ve kültürel gruplarla olan etkileşime önem verdiği şeklinde değerlendirildi.

Ortodoks Hasidik Yahudilerin en geniş kollarından biri kabul edilen Satmar Yahudileri 1900'ların başında eski Çekoslovakya'da bir mezhep olarak ortaya çıkmış,, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye göç ederek New York Brooklyn bölgesinde büyük bir toplum oluşturmuşlardı.

Satmar Yahudileri, katı dini bağlılıkları, modern kültüre karşı olmaları ve İsrail devleti ile siyonizmi reddetmeleriyle tanınıyor.






