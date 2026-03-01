Haberler

New York Belediye Başkanı Mamdani ABD halkının yeni bir savaş istemediğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırıları 'yasa dışı' olarak nitelendirerek, Amerikalıların yeni bir savaş istemediğini vurguladı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları "yasa dışı" olarak niteleyerek, ABD halkının bu savaşı istemediğini belirtti.

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail tarafından bugün İran'a düzenlenen askeri saldırılar, yasa dışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ediyor." diyen Mamdani, yeni bir savaş alanı açılmasını istemediklerini kaydetti."

Mamdani, "Amerikalılar rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar. Ekonomik krizden kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte her New Yorklunun güvende olduğundan emin olmaya odaklandıklarını belirten Mamdani, acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halinde şehirdeki hassas bölgelerde devriyeleri artırdıklarını yazdı.

Mamdani, ayrıca şehirdeki İran kökenli New Yorklulara da seslenerek, "Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız. Burada güvende olacaksınız." ifadelerini paylaştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

Yüzlerce uçak aynı anda havalandı, 500'den fazla hedef vuruldu
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İran'a saldırıyı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İran'a saldırıyı görüştü
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor