Haberler

New York Belediye Başkanı Mamdani, Belediye Meclisinin protestoları sınırlayan tasarısını veto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Polis Departmanının (NYPD) okullar ve eğitim kurumları çevresinde protestolar için tampon bölge oluşturmasına izin veren Belediye Meclisi tasarısını veto etti.

Mamdani, geçen ay "Okullar ve İbadethanelere Erişim ve Güvenlik Yasası" adıyla Belediye Meclisinden geçen yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Tasarıda yer alan eğitim kurumunun geniş tanımı ve bireylerin protesto hakkıyla ilgili anayasal endişeler taşıdığını dile getiren Mamdani, tasarının mevcut haliyle üniversiteleri, müzeleri ve eğitim hastanelerini kapsayabileceğini belirtti.

Tasarıyı veto ettiğini bildiren Mamdani, "Bu, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafızlarını protesto eden işçileri veya okullarının fosil yakıtlardan vazgeçmesini talep eden veya Filistin haklarını desteklemek için gösteri yapan üniversite öğrencilerini etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Ancak ibadethanelerin dışında yapılacak protestolar için "tampon bölge" oluşturmayı içeren tasarıyı imzalayabileceğini belirten Mamdani, bu önlemin de başlangıçta anayasal endişeler içerdiğini ancak nihai versiyonun "kapsam ve etki bakımından daha dar" olduğunu söyledi.

Mamdani, yine de tasarının "tüm protestoları bir güvenlik sorunu olarak çerçevelemesini" kabul etmediğini vurguladı.

2025 sonunda görevi sona eren eski Belediye Başkanı Eric Adams, NYPD'ye ibadethanelerin yakınında protestolar için tampon bölgeler oluşturma talimatı veren bir kararname imzalamış ancak Mamdani göreve geldikten sonra protesto hakkını sınırlayan bu kararnameyi iptal etmişti.

New York Belediye Meclisi Başkanı Julie Menin sponsorluğunda hazırlanan her iki yasa tasarısı, son aylarda Manhattan ve Queens'teki sinagogların önünde düzenlenen Filistin destekçisi protestolardan sonra Meclise sunulmuştu.

Mecliste 26 Mart'ta yapılan oylamada 19'a karşı 30 oy ile iki tasarı da kabul edilmişti.

Ancak oylamada veto edilemeyecek çoğunluk için gereken 34 oya ulaşılamadığı için New York Belediye Başkanı Mamdani'nin tasarıyı veto etme hakkı bulunuyor.

Menin'in Belediye Başkanı'nın vetosunu geçersiz kılmak için tasarıyı tekrar meclise getirip getirmeyeceği ise şu an bilinmiyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Kapıyı açıp, tek cümle ettikten sonra tetiğe basmış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

Bakanlıktan maden işçilerine güzel haber var
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir

Gözler kamera kayıtlarında! Müfettişler, bir sorunun yanıtını arıyor