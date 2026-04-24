New York Belediye Başkanı Mamdani, Belediye Meclisinin protestoları sınırlayan tasarısını veto etti

NEW New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Polis Departmanının (NYPD) okullar ve eğitim kurumları çevresinde protestolar için tampon bölge oluşturmasına izin veren Belediye Meclisi tasarısını veto etti.

Mamdani, geçen ay "Okullar ve İbadethanelere Erişim ve Güvenlik Yasası" adıyla Belediye Meclisinden geçen yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Tasarıda yer alan eğitim kurumunun geniş tanımı ve bireylerin protesto hakkıyla ilgili anayasal endişeler taşıdığını dile getiren Mamdani, tasarının mevcut haliyle üniversiteleri, müzeleri ve eğitim hastanelerini kapsayabileceğini belirtti.

Tasarıyı veto ettiğini bildiren Mamdani, "Bu, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafızlarını protesto eden işçileri veya okullarının fosil yakıtlardan vazgeçmesini talep eden veya Filistin haklarını desteklemek için gösteri yapan üniversite öğrencilerini etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Ancak ibadethanelerin dışında yapılacak protestolar için "tampon bölge" oluşturmayı içeren tasarıyı imzalayabileceğini belirten Mamdani, bu önlemin de başlangıçta anayasal endişeler içerdiğini ancak nihai versiyonun "kapsam ve etki bakımından daha dar" olduğunu söyledi.

Mamdani, yine de tasarının "tüm protestoları bir güvenlik sorunu olarak çerçevelemesini" kabul etmediğini vurguladı.

2025 sonunda görevi sona eren eski Belediye Başkanı Eric Adams, NYPD'ye ibadethanelerin yakınında protestolar için tampon bölgeler oluşturma talimatı veren bir kararname imzalamış ancak Mamdani göreve geldikten sonra protesto hakkını sınırlayan bu kararnameyi iptal etmişti.

New York Belediye Meclisi Başkanı Julie Menin sponsorluğunda hazırlanan her iki yasa tasarısı, son aylarda Manhattan ve Queens'teki sinagogların önünde düzenlenen Filistin destekçisi protestolardan sonra Meclise sunulmuştu.

Mecliste 26 Mart'ta yapılan oylamada 19'a karşı 30 oy ile iki tasarı da kabul edilmişti.

Ancak oylamada veto edilemeyecek çoğunluk için gereken 34 oya ulaşılamadığı için New York Belediye Başkanı Mamdani'nin tasarıyı veto etme hakkı bulunuyor.

Menin'in Belediye Başkanı'nın vetosunu geçersiz kılmak için tasarıyı tekrar meclise getirip getirmeyeceği ise şu an bilinmiyor.