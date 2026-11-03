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New Jersey Valisi Sherrill, liman işletmelerini Rusya dizel ithalatı konusunda uyardı

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New Jersey Valisi Mikie Sherrill, liman işletmecilerini Rusya'dan dizel ithalatının federal yasaları ihlal ettiği ve ciddi hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Sherrill, Trump'ı Amerikan halkının çıkarları pahasına Putin'i desteklemekle suçladı.

ABD'nin New Jersey eyaleti Valisi Mikie Sherrill, eyaletteki liman işletmelerini Rusya'dan dizel yakıt ithalatının federal yasaları ihlal ettiğini, ciddi hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Sherrill, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, liman ve terminal işletmecilerine konuya ilişkin mektup gönderdiğini belirtti.

Rusya'dan dizel ithalatının federal yasaları ihlal ettiğini, ciddi hukuki ve cezai sonuçlara neden olabileceğini aktaran Sherrill, ABD Başkanı Donald Trump'ı, "Amerikan halkının çıkarları pahasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemekle" suçladı.

Sherrill, bu durumun maliyetleri azalmak yerine Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını finanse etmesine katkı sağladığını ve güvenlik tehditlerini artırdığını belirtti.

Söz konusu faaliyetlere izin vermeyeceklerini vurgulayan Sherrill, "Limanlarımız buna ortak olmamalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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