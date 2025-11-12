Haberler

New Jersey'de Eski İsrail Savunma Bakanı'nın Programına Filistin Yanlısı Göstericilerden Tepki

New Jersey'de Eski İsrail Savunma Bakanı'nın Programına Filistin Yanlısı Göstericilerden Tepki
Güncelleme:
New Jersey'nin Livingston kasabasında polis, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı protesto eden Filistin yanlısı göstericilere sert müdahalede bulundu. Göstericiler, Gazze'deki sivil ölümlerinden Gallant'ı sorumlu tutarak, sinagog önünde toplandı ve sloganlar attı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde polis, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın konuşmacı olduğu programa tepki gösteren Filistin yanlısı göstericilere sert müdahalede bulundu.

Eyaletin Livingston kasabasında Filistin'e destek veren göstericiler, bir sinagogda söyleşi programına katılan Gallant'ı protesto etmek üzere bir araya geldi.

Filistin bayrağı taşıyan ve kefiye giyen göstericiler, programın düzenlendiği sinagog önünde toplanarak Gallant'ı Gazze'deki sivil ölümlerinden sorumlu tuttuklarını ifade eden sloganlar attı.

"Çocukları koruyun, Gallant'ı tutuklayın" ve "Gallant soykırımdan suçlu" gibi yazıların bulunduğu dövizler taşıyan ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericilerin yolu kapatması üzerine polis, kalabalığa müdahale etti.

Bazı göstericileri yere yatırarak kalabalığı dağıtan polis, birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
