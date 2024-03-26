NEVÜ Öğrencileri Orman Haftası'nda Fidan Dikti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri "Orman Haftası" kapsamında fidan dikti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Damla ve İyiliğin Geleceği Kulübü tarafından üniversite yerleşkesinde etkinlik düzenlendi.

Çevre bilincinin oluşturulması ve orman sevgisinin artırılması amacıyla düzenlenen programda, çeşitli fakültelerde öğrenim gören öğrenciler alanda dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Çatak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.