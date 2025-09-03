Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Mevlit Kandili kutlandı

Haberler

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, din görevlilerince ilahi ve kasideler seslendirildi.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından program sona erdi.

Cami çıkışında, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen programda, yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Nihat Kök'ün vaaz ve duasının ardından program sona erdi.

Cami çıkışında, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, ibadetlerin önemi hakkında vaaz verdi.

Şehitler ve mazlum coğrafyalar için dua edildi.

Kılınan namazın ardından sona eren programda, cemaate kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
