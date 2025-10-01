Haberler

Nevşehir ve Niğde'de İsrail'e Tepkiler Yükseliyor

Güncelleme:
Nevşehir ve Niğde'de, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarına karşı protestolar düzenlendi. Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile sokaklara çıkarken, Diyanet-Sen Niğde Şubesi Başkanı Gazze'nin özgürlüğü için dua etti.

Nevşehir ve Niğde'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Nevşehir kent merkezindeki Alibey Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

İl Müftüsü Kazım Güzel, İsrail'e destek veren markaların ürünlerine yönelik boykot çağrısında bulunarak, dünyadaki mazlum Müslümanların yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Güzel'in duasının ardından vatandaşlar cami önünden ayrılmayarak temsili Gazze nöbeti başlattı.

Niğde

Niğde'de, İsrail'in filoya yönelik saldırıları çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla protesto edildi.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Niğde Şubesi Başkanı Muammer Kokulupınar, Küresel Sumud Filosu'na destek verdiklerini, Gazze'nin yanında olduklarını söyledi.

Gazze'nin özgürlüğe kavuşacağına inandıklarını belirten Kokulupınar, "Allah'ın inayetiyle Gazze'deki ve Filistin'deki kardeşlerimiz özgürlüğe kavuşacak, İsrail amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
