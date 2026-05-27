Haberler

Vali Kök'ten Kurban Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kök, mesajında, bayramların, milli ve manevi değerlerin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının en samimi şekilde yaşandığı değerli zaman dilimleri olduğunu belirtti.

Bayramlarda gönüller arasında köprüler kurmanın önemini vurgulayan Kök, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın özünde yer alan paylaşma ve yakınlaşma duygusunu ihtiyaç sahiplerine el uzatarak, büyüklerimizi ziyaret ederek ve küçüklerimizi sevindirerek en güzel şekilde yaşatacağımıza inanıyorum. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde vakit geçirebilmeleri için ilgili tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri almıştır. Özellikle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Nevşehirli hemşehrilerimin, kamu görevlilerimizin ve aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz

Kılıçdaroğlu kameralar karşısında! Özgür Özel ile bayramlaşacak mı?
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler