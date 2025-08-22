Nevşehir Valisi Ali Fidan, hayvan bakımevini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği bünyesinde sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına kavuşturulması amacıyla 106 bin metrekarelik alanda hayvan bakımevinde incelemede bulunan Fidan, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Vali Fidan'ın, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde özellikle okul çevreleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevlerine sevk edilmesi çalışmalarının ivedilikle yapılması için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde talimat verdiği belirtildi.

Vatandaşların güvenliği, kamu düzeni ve çevre sağlığının korunması amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini ifade eden Fidan, ihmallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ve gerekli hallerde yasal müeyyidelerin uygulanacağını vurguladı.

Sahipsiz hayvanların güvenli şekilde barınaklara ulaştırılması ve burada düzenli beslenme ile veterinerlik hizmetlerinden faydalanmasının sağlanacağını kaydeden Fidan, "Vatandaşlarımızın güvenliği, kamu düzeni ve çevre sağlığının korunması amacıyla denetimlerimiz titizlikle gerçekleştirilecek, sürece ilişkin ihmallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, gerekli görülen hallerde ise ilgili müeyyidelerin uygulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.