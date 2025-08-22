Nevşehir Valisi Ali Fidan, Hayvan Bakımevini Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Hayvan Bakımevini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulması amacıyla hayvan bakımevinde incelemelerde bulundu. Vali Fidan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevlerine sevk edilmesi için talimat verdi ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, hayvan bakımevini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği bünyesinde sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına kavuşturulması amacıyla 106 bin metrekarelik alanda hayvan bakımevinde incelemede bulunan Fidan, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Vali Fidan'ın, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde özellikle okul çevreleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevlerine sevk edilmesi çalışmalarının ivedilikle yapılması için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde talimat verdiği belirtildi.

Vatandaşların güvenliği, kamu düzeni ve çevre sağlığının korunması amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini ifade eden Fidan, ihmallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ve gerekli hallerde yasal müeyyidelerin uygulanacağını vurguladı.

Sahipsiz hayvanların güvenli şekilde barınaklara ulaştırılması ve burada düzenli beslenme ile veterinerlik hizmetlerinden faydalanmasının sağlanacağını kaydeden Fidan, "Vatandaşlarımızın güvenliği, kamu düzeni ve çevre sağlığının korunması amacıyla denetimlerimiz titizlikle gerçekleştirilecek, sürece ilişkin ihmallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, gerekli görülen hallerde ise ilgili müeyyidelerin uygulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Yeğenini evde sevgilisiyle yakalayan amca dehşet saçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.