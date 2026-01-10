Haberler

Nevşehir Valisi Ali Fidan, kentteki gazetecilerle buluştu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, kentteki gazetecilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazetecilerle bir kahvaltı programında bir araya gelerek, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı ve basının toplumdaki rolünü anlattı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Topuzluhan Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Vali Fidan, mesai mefhumu gözetmeden halkın haber alma hakkı çerçevesinde kamu hizmeti sunan gazetecilerin gününü kutladı.

Devlet ve millet arasında köprü görevi gören gazetecilerin kutsal bir meslek icra ettiklerine dikkati çeken Fidan, şöyle konuştu:

"Basın, milletimizin müşterek sesi ve toplumumuzun vicdanıdır. Büyük bir fedakarlık gerektiren önemli bir meslektir. Sizler böyle bir sorumluluğu ifade ederken, aynı zamanda toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sağlıyorsunuz. Basınımız, devletle millet arasında köprü görevi ifa edip iletişim kurmamızı sağlıyor. Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması manasında da basın mensuplarımız çok önemli bir görevi ifa ediyor."

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Bayram Ekici de gazetecilerin toplum yararına çalışan bireyler olduğunu ifade ederek, meslektaşlarının gününü kutladı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi