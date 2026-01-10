Nevşehir Valisi Ali Fidan, kentteki gazetecilerle buluştu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Topuzluhan Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Vali Fidan, mesai mefhumu gözetmeden halkın haber alma hakkı çerçevesinde kamu hizmeti sunan gazetecilerin gününü kutladı.

Devlet ve millet arasında köprü görevi gören gazetecilerin kutsal bir meslek icra ettiklerine dikkati çeken Fidan, şöyle konuştu:

"Basın, milletimizin müşterek sesi ve toplumumuzun vicdanıdır. Büyük bir fedakarlık gerektiren önemli bir meslektir. Sizler böyle bir sorumluluğu ifade ederken, aynı zamanda toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sağlıyorsunuz. Basınımız, devletle millet arasında köprü görevi ifa edip iletişim kurmamızı sağlıyor. Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması manasında da basın mensuplarımız çok önemli bir görevi ifa ediyor."

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Bayram Ekici de gazetecilerin toplum yararına çalışan bireyler olduğunu ifade ederek, meslektaşlarının gününü kutladı.