Otoyolda tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza; o anlar kamerada

Nevşehir otoyolunda otomobiliyle geri geri giderek ters şeritte ilerleyen sürücüye idari para cezası uygulandı. Sürücünün otoyoldaki tehlikeli hareketler yapması otoyol kamerasına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Ankara- Niğde Otoyolu Derinkuyu kavşağı mevkisinde M.K. isimli sürücünün otomobiliyle trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde ters istikamette gittiği belirlendi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler M.K.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı. O anlar ise otoyol güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı