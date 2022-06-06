Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı - Haberler

Nevşehir İl Özel İdaresi, yeni iş sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleştirilen programa telefonla katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, personele kolaylıklar diledi.

Nevşehir halkına selam ve sevgilerini ileten Soylu, "İl Özel İdaremizin bismillah diyerek başlayacağı bu yıl ki yolculuğunun milletimize, Nevşehir'imize, hizmet bekleyen köylerimize, köylülerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Programda konuşan Vali İnci Sezer Becel de İl Özel İdaresinin kurumsal yapısıyla şehrin lokomotif kurumlarının başında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi güçlü kadrosuyla şehrin dağında taşında alın teri bulunan bir kurumdur. İl Özel İdaresi, görünmez kahramanların destekleriyle, araç parkıyla adeta sahada gücüne güç katmaktadır. Nevşehir'in yüzölçümü büyük, ilimizde nüfusumuzun yüzde 85 oranı asfalt yol kullanıyor. Bu kapsamda asfalt yol standartlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru da yeni iş sezonunda çeşitli projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Kurum olarak teknik kapasite ve ekip anlamında yeterli donanıma sahip olduklarını bildiren Duru, "İl Özel İdare olarak, köylerimize su sayacı, halı sahalar, parklar başta olmak üzere modern yaşamın gereksinimi olan hizmetleri götürmeye devam ediyoruz. Gözünü budaktan esirgemeyen, her sorunun üzerine giden bir kurumuz." değerlendirmesini yaptı.

Programın sonunda, protokol ve katılımcılar iş makinelerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Güncel