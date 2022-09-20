Nevşehir haber | Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel Haberler Nevşehir haberleri... Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gülşehir Oto Sanayi Sitesi girişinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya (76) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Dilaver Can Nevşehir Güncel Haberler

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