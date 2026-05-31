Haberler

Nevşehir'de dere yatağına düşerek ağaçta asılı kalan zihinsel engelli kişi kurtarıldı

Nevşehir'de dere yatağına düşerek ağaçta asılı kalan zihinsel engelli kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de babasının aracından inerek koşmaya başlayan zihinsel engelli S.B., dere yatağındaki ağaç dallarına takılı kaldı. Polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de dere yatağına düşerek ağaç dalında takılı kalan zihinsel engelli genç ekiplerce kurtarıldı.

15 Temmuz Mahallesi 152. Sokak'ta babasının park ettiği araçtan inerek koşmaya başlayan S.B, çıkmaz sokağın sonundaki yüksekten dere yatağına düştü.

Dere yatağındaki ağacın dallarına takılan S.B'yi bulunduğu yerden indiremeyen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılan S.B. tedavi için Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu arada S.B'nin araçtan inerek hızlı adımlarla ilerlemesi ve babasının yakalamak için peşinden gitmesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

Babasından kaçarken en olmadık yerde asılı kaldı
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için

Canan Karatay gençleşmenin sırrını verdi: Kolajen tabletleri yerine...
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı