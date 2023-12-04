Nevşehir'de Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'de, arkadaşlarının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Kepenek (25), yolcu otobüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. Rabia Kepenek, 50 ACR 443 plakalı otomobiliyle Avanos ilçesine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre. Kepenek kendisini telefonla arayan arkadaşlarıyla buluşmak için aracını sağ şeride çekerek, beklemeye başladı. Başka bir araçla yolun karşı tarafına gelen arkadaşlarının yanına gitmek isteyen Rabia Kepenek'e, yolun karşısına geçtiği sırada M.K. idaresindeki 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rabia Kepenek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kepenek'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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