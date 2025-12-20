Haberler

Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, Mustafapaşa beldesi yakınlarında gerçekleşti. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yolcu midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa S.U. idaresindeki 50 UG 104 plakalı yolcu midibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 DOT 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü Mustafa S.U., "Normal kendi yolumdan giderken otomobil solladı ve karşıma çıktı. Ben yolu sıfırladım ama yine de çok süratliydi. Otobüsün içinde öğrenciler de normal vatandaşlar da vardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
