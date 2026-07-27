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Nevşehir'de 3 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

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Nevşehir'de polisin gerçekleştirdiği uygulamada yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Nevşehir'de polisin gerçekleştirdiği uygulamada yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabilecekleri metruk yerler, umuma açık alanlar, terminaller ile toplu taşıma duraklarında uygulama yaptı.

Çalışmada yabancı uyruklulardan biri vize ihlali yaptığı, ikisi de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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