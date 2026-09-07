Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 33,5 gram sentetik uyuşturucu ile çok sayıda, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA