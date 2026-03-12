Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

NEVŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 aylık takip sonucu merkez ve Avanos ilçesinde 5 ayrı adrese 55 personel, 2 İHA ve dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 126 gram esrar, 160 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 37 gram skunk esrar ile çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı