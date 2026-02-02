Nevşehir'de 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Nevşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma, Konya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Nevşehir'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Kaymaklı beldesi girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği destekli aramada 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
