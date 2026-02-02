Haberler

Nevşehir'de 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma, Konya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Nevşehir'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Kaymaklı beldesi girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği destekli aramada 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı

Mide bulandıran dosyada onun da ismi var! İddia ise hayli vahim
Bir anda saldırdılar! Maça giden Felipe Melo'ya büyük şok

Maça gittiğine bin pişman oldu
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Bu karenin 1 saniye sonrası facia

Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun