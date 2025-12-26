Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir Gülşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 zanlı gözaltına alındı. Adli işlemler başlatıldı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gülşehir ilçesinde operasyon düzenledi.

Belirlenen ikamette arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
