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Nevşehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu, fuhuş ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, Derinkuyu ilçesi ve Niğde'de uyuşturucu, Avanos ilçesinde fuhuş, Ürgüp ve Avanos ilçelerinde ise göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla 8 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Toplam 62 personel ve dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda, şüphelilerden 6'sı yakalandı, 1'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Avanos ilçesinde "fuhşa teşvik ve aracılık etme, fuhşu kolaylaştırma ile fuhuş için yer temin etme" suçlarına yönelik bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

İş yeri sahibi ve işletmecileri oldukları belirlenen A.E.U, M.K.Ç. ile S.P'nin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve fiziki materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 31 mağdur kadın kurtarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Avanos ve Ürgüp ilçelerinde "göçmen kaçakçılığı" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise Avanos'ta A.H. ile Ürgüp'te Ş.H'nin işletmelerinde yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir bankaya ait POS cihazı üzerinden tahsilat yapıldığı belirlendi.

Ekiplerin 5 farklı adreste yaptığı aramada, 6 POS cihazı, tahsilat ajandası, 28 koçan rezervasyon fişi ile yazar kasa cihazı ele geçirildi.

Yapılan incelemede 6 yabancı uyruklunun izin belgesi olmadan çalıştırıldığı tespit edildi, R.G, T.Ö. ve O.C.T. gözaltına alındı.

Üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA